Fahrraddiebstahl aus Firmenraum

Ein weiterer Fall von Radklau in Aalen: Diebe drangen in der Nacht in ein Firmengebäude ein und haben zwei Mountainbikes gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

. Über ein eingeschlagenes Fenster auf der Rückseite eines Firmengebäudes in der Oberen Bahnstraße stiegen Diebe in der Nacht zum Donnerstag in das Gebäude ein. Aus dem Gebäude wurden ein Mountainbike der Marke Merida, Farbe weiß-rot, mit Satteltasche, Tacho und zwei Getränkehaltern und ein Mountainbike der Marke BETWIN entwendet. Die Polizei gibt einen Tatzeitraum von Mitternacht bis 7.30 Uhr an.

Beobachtungen, die in diesem Zeitraum gemacht wurden, werden unter Telefon (07361) 5240 an die Polizei in Aalen erbeten.