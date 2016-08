Versuchter Moped-Diebstahl

. An einem in der Bahnhofstraße abgestellten Moped wurde laut Polizeibericht am Donnerstag zwischen 4 Uhr und 14.30 Uhr die Schließvorrichtungen zerstört. Das Zweirad wurde später vom Besitzer rund 20 Meter vom Abstellort entfernt aufgefunden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Moped gestohlen werden sollte, der Dieb es aber stehen ließ, weil er es nicht starten konnte.

Hinweise hierzu bitte an die Polizei Ellwangen unter Telefon (07961) 9300.