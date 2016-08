Kurioser Streit um Katzen-Urin Gerichtsprozess um einen kastrierten Kater – Klägerin schlägt 16 000-Euro-Vergleich vor Kater Tobi ist Gegenstand eines Gerichtsprozesses. Eine Frau aus Westhausen beschwert sich, das sieben Jahre alte Tier uriniere an ihr Haus und auf ihr Grundstück. Sie hat deswegen ihre Nachbarin angezeigt. Die Besitzerin des Katers ist vom Amtsgericht Ellwangen in einer „Güteverhandlung“ bereits zur Zahlung der Gerichtskosten verurteilt worden. Manfred Moll

Westhausen/Aalen. Das Amtsgericht Ellwangen hat entschieden, dass Silvia Maier die Gerichtskosten monatlich mit 23 Euro bezahlen abstottern darf. Diese Summe sei zumutbar. Und Silvia Maier zahlt.

Silvia Maier, Jahrgang 1962, ist von Beruf Fremdsprachenkorrespondentin. Doch ihren Beruf übt sie längst nicht mehr aus, denn vor zwölf Jahren hat eine Krankheit sie in den Rollstuhl gezwungen. Sie leidet an Multipler Sklerose, hat Pflegestufe 2, bezieht Erwerbsminderungsrente und erhält finanzielle Hilfe zur Pflege vom Sozialamt.

Kater Tobi ist ein Findelkind. Als Katzenbaby war er ausgesetzt worden. Silvia Maier hat ihn aufgenommen, im Alter von fünf Monaten kastrieren lassen. Tobi sei friedlich und sehr anhänglich, berichtet sie zudem.

Silvia Maier und ihr Kater wohnen in einer Erdgeschosswohnung in Westhausen. Ihre Wohnung liegt in einem mit Baulücken durchsetztem Wohnviertel, in dem auch andere Katzen leben. Aber ausgerechnet ihr Tobi sei es, der an den Sockel des Nachbarhauses und aufs Grundstück uriniere.

Silvia Maier hält das nicht für erwiesen. Sie habe trotzdem ihrer Nachbarin angeboten, sie könne den Kater wegjagen, nass spritzen oder auf ihre Kosten einen „Katzenschreck“ aufstellen, dessen Batterien sie ebenfalls bezahlen wolle. Die Katzenbesitzerin habe versucht, mit einem Brief ihre Nachbarin versöhnlich zu stimmen. Ohne Erfolg.

Im April 2015 gab es eine Anzeige. Vermutlich, weil die Katzenmama nicht auf die Forderung der Gegenseite eingegangen ist: Tobi solle die Wohnung nicht mehr verlassen dürfen. Für eine Katze, die Freigang gewohnt ist, sei dies nicht artgerecht und eine Qual. Ein Tierarzt habe ihr dies schriftlich bestätigt, sagt Silvia Maier.

Der tierische Streit währt also seit gut 15 Monaten. Ihr sei vorgeschlagen worden, sie solle doch am besten samt ihrer Katze umziehen. Oder den Kater weggeben. Oder ihn an der Leine führen, erzählt Silvia Maier.

Rechtsanwälte zweier großer Kanzleien aus Aalen schickten Schriftsätze hin und her. Die Klägerseite hat unter anderem vorgeschlagen, Silvia Maier solle auf ihre Kosten Wachpersonal einsetzen, um zu gewährleisten, dass Kater Tobi das Nachbargrundstück nicht betritt. Außerdem werden Anwaltskosten in Höhe von 406 Euro gefordert; die Zwangsvollstreckung ist beantragt. Angesichts der finanziellen Situation der Katzenbesitzerin ein aussichtsloses Unterfangen.

Doch der Anwalt der Klägerseite geht noch viel weiter: Er schlägt vor, Silvia Maier solle 16 000 Euro bezahlen, und seine Mandantin verzichte dann auf alle weiteren Forderungen. Die Begründung: 1000 Euro im Jahr für Reinigungskosten und das Ersetzen nicht mehr zu reinigender Gegenstände. Ausgehend davon, dass Kater Tobi 15 bis 20 Jahre alt werde und nach ihm „Folgekatzen“ angeschafft werden. Dann würde seine Mandantin sogar auf die Zwangsvollstreckung verzichten.

Indessen ist noch gar nicht gerichtlich geklärt, ob der Katzen-Urin, den die Klägerin sichergestellt hat, tatsächlich von Kater Tobi stammt. Ein Tierarzt soll dies abgleichen – das Amtsgericht Ellwangen hat aber von der Klägerin deswegen einen Vorschuss von 500 Euro verlangt. Die Summe ist offenbar bezahlt worden. Denn das Amtsgericht Ellwangen hat beim Wasseralfinger Tierarzt Dr. med. vet. Jürgen Maier angefragt, ob er Urinproben analysieren könne.

Der Tierarzt will nun unter anderem abklären, ob die mehrere Monate alten Urinproben von einem auf Tieruntersuchungen spezialisierten Labor analysiert werden können. Das wäre relativ günstig. Oder ob ein auf menschliche Stoffe spezialisiertes Labor ranmüsse. Das würde wesentlich mehr kosten. Kater Tobi könnte also weiterhin Gegenstand eines Gerichtsprozesses bleiben.

Die Klägerin möchte mit der Zeitung übrigens nicht sprechen, ließ sie durch ihren Anwalt mitteilen.



