Fett entzündet sich Frau kann Brand selbstständig löschen Die Feuerwehr rückte zu einem Wohnungsbrand aus. Eine Frau hatte einen Topf mit Fett auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Dieses entzündete sich in der Folge. Die Frau konnte den Brand jedoch selbst löschen und es entstand kein Schaden.

Aalen. Mit acht Mann und zwei Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Sonntagnachmittag zu einem Brand in den Ganzhornweg aus. Eine Frau hatte gegen 16.30 Uhr Fett in einem Topf auf den Herd gestellt und diesen eingeschaltet. Das berichtet die Polizei. Wegen eines Telefongespräches vergaß sie das Fett, welches sich entzündete. Die Frau konnte den kleinen Brand selbständig löschen, ohne dass die Feuerwehr noch eingreifen musste. Sachschaden entstand dabei nicht.

26.09.2016 08:39

