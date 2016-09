Exhibitionist belästigt Frauen

. Zwei 23 Jahre alten Frauen wurden am Sonntagnachmittag von einem Exhibitionisten belästigt. Die beiden liefen gegen 17.10 Uhr auf dem Fußweg zwischen der Albertville-Realschule und dem Asylbewerberheim bei den dortigen Sportplätzen. Dabei fiel ihnen der dunkelhäutige Mann auf, der an einem Baum stand und seinen Penis der Hand hielt. Der Mann lief den beiden Frauen noch ein Stück hinterher, wobei er immer noch sein Geschlechtsteil vorzeigte. Schließlich rannte er in Richtung Asylbewerberheim davon. Er war dunkelhäutig, etwa 1,80 m groß, hatte kurze schwarze Haare, trug ein schwarzes T-Shirt, eine blaue Hose sowie einen Gürtel mit silberner Schnalle. Eine Fahndung nach dem Mann blieb ohne Erfolg.

Bereits am Dienstag, 20. September, wurde eine 19 Jahre alte Frau laut Polizeibericht von einem Exhibitionisten belästigt. Die Frau lief gegen 16.20 Uhr vom Klinikum Schloss in Richtung Schelmenholz und wurde dabei ebenfalls von einem dunkelhäutigen Mann belästigt. Er zeigte sich der jungen Frau mit heruntergelassener Hose, die nach Anblick des Mannes wegrannte. Ob es sich bei den dunkelhäutigen Männern um die gleichen Täter handelt, ist nicht bekannt und bedarf noch der weiteren Abklärungen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter Telefon (07151) 9500 um weitere Hinweise auf mögliche Tatverdächtige.