Kleiner Weltrekordler bestohlen

Westhausen-Reichenbach. Während einer Veranstaltung wurde am Sonntag gegen 18.30 Uhr aus dem abgeschlossenen Veranstaltungsareal ein Kindertraktor der Marke John Deere im Wert von circa 200 Euro entwendet. Der junge Besitzer hatte zuvor mit seinem Traktor an einem erfolgreichen Weltrekordversuch mit Eintrag in das Guinnessbuch teilgenommen. Der Besitzer ist jetzt zwar Mitglied eines Rekordteams, aber eben ohne fahrbaren Untersatz. Die Polizei ermittelt in diesem Fall des Diebstahls, nicht nur um den Täter zu überführen, sondern auch, um dem jungen Mann zu seinem Rekordvehikel zu verhelfen. "Sollte der Polizei eine Wiederbeibringung des Gefährts nicht gelingen, wären sicherlich auch andere Möglichkeiten zu finden, den traurigen Besitzer wieder glücklich zu machen", so die Polizeidirektion.

