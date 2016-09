Feuerwehreinsatz in Bopfinger Firma

Brand in Absauganlage

Früh am Morgen mussten elf Mitarbeiter einer Bopfinger Firma das Gebäude verlassen, weil in der Absauganlage ein Brand entdeckt wurde. Die Feuerwehr rückte mit 29 Mann aus und löschte den Brand. Im Nachinein mussten sämtliche Lüftungsschächte geöffnet werden, um mögliche Glutnester zu finden. Der Sachschaden geht nach ersten Schätzungen in den fünfstelligen Bereich.