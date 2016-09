Unbekannte entzündeten blaue Tonne

Unbekannte haben am frühen Morgen in der Stadt eine blaue Tonne angezündet. Der Rauchmelder einer angrenzenden Wohung schlug Alarm. Daraufhin rückte die Feuerwehr aus, führte aber nur Nachlöscharbeiten durch, da ein anwesender Rettungssanitäter den Brand bereits gelöscht hatte.

. In der Nacht von Montag auf Dienstag brannte in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße eine blaue Tonne, wobei das Feuer auch an der Hauswand befestigte Briefkästen beschädigte. Kurz nach 2 Uhr wurden die Bewohner durch den Rauchmelder geweckt.

Wie erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, hatte der Rauch aus der blauen Tonne über ein gekipptes Fenster den Alarmgeber im Haus ausgelöst. Ein schnell vor Ort anwesender Rettungssanitäter konnte das Feuer löschen, die Feuerwehr führte die Nachlöscharbeiten durch. Die Bewohner blieben unverletzt.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter Telefon (07361) 5240 in Verbindung zu setzen.