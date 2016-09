Früchtehaus Hieber zieht wieder um

Nur noch kurz dauert die Zeit des Exils in der Mittelbachstraße: Dann eröffnet das Früchtehaus Hieber in einem Neubau, aber am alten Standort in der Beinstraße das neue Ladengeschäft. Am 30. September soll es dort losgehen. Zurzeit wird dort schon eingeräumt. (Foto: jhs)



