Bellinis „Norma“ live im Kinopark Aalen

Das Royal Opera House ist mit Vincenzo Bellinis Oper „Norma“ in London in die neue Saison gestartet. Wer wollte, konnte in Aalen live dabei sein: im Kinopark. Norma war die erste von insgesamt zwölf Inszenierungen berühmter Opern und Ballette mit hochklassiger Starbesetzung. Die nächste Vorstellung, die übertragen wird, ist am 17. Oktober Mozarts komische Oper „Cosi fan tutte“. (Foto: hag)



