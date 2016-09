Furchtbarer Unfall bei Welzheim - Zwei junge Männer tot

Ein furchtbarer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen auf der Landesstraße 1150 bei Welzheim. Dabei zogen sich acht junge Leute im Alter von 17 und 18 Jahren Verletzungen zu, zwei von ihnen wurden so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben.

Welzheim. Die acht Leute fuhren allesamt in einem VW Polo und fuhren gegen 1.15 Uhr von Welzheim kommend in Richtung Kaisersbach. Der Wagen wurde dabei von einer 18-Jährigen gelenkt. Kurz nach dem Ortsausgang von Seiboldsweiler geriet die junge Fahrerin vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Ablenkung ins Schleudern und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine leichte Kuppe im Acker. In einem Maisfeld blieb das Auto auf dem Dach liegen.

Ein 18-Jähriger wurde dabei aus dem Auto geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Ein zweiter 18-Jähriger wurde teilweise aus dem Fahrzeug geschleudert. Auch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Fahrerin, selbst, eine 18-Jährige sowie ein 18-Jähriger kamen mit leichten Verletzungen davon. Ein 17-Jähriger, ein 18-Jähriger sowie eine weitere 18-jährige Frau zogen sich schwere Verletzungen zu. Nach bisherigen Erkenntnissen starteten die Leute ihre gemeinsame Fahrt zu acht in Welzheim. Die acht waren wohl zuvor mit zwei Fahrzeugen bis nach Welzheim unterwegs und stiegen dann komplett in den Polo um. Es liegen Hinweise vor, dass sie am Abend zu Besuch auf dem Cannstatter Volksfest waren. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Der war mit sechs Rettungswagenbesatzungen, zwei Notarztwagenbesatzungen sowie einem weiteren Notarzt im Einsatz. Zudem war die Feuerwehr aus Welzheim mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort. Die Landesstraße musste bis 6.20 Uhr voll gesperrt werden. Zur Klärung der genaueren Unfallumstände hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Gutachter beauftragt. (Fotos: dpa)