Zwei Fahrzeugdiebstähle und ein ausgebautes Türschloss

In drei Aalener Teilorten wurden am frühen Morgen zwei Autos gestohlen und an einem weiteren das Schloss ausgebaut. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe im letzten Fall unverrichteter Dinge flohen.

. Gegen 4.30 Uhr bemerkte eine 40-jährige Frau am Mittwochmorgen, dass ihr Audi A5 Sportback, der in der Krähenfeldstraße in Dewangen abgestellt war, aufgebrochen wurde. Noch während die Frau in ihrer Wohnung die Polizei verständigte, wurde das Fahrzeug von den Tätern entwendet. Am entwendeten Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen AA - RX 76 angebracht.

Nur rund dreieinhalb Stunden später, kurz vor 7 Uhr meldete eine weitere Frau der Polizei, dass ihr Audi A4 Kombi, der in der Schneideräckerstraße in Treppach abgestellt war, von Unbekannten entwendet worden war. Das amtliche Kennzeichen dieses Fahrzeuges lautet AA - MR 3890.

Ein weiterer Fahrzeughalter aus Hofherrnweiler stellte kurz nach 6 Uhr an seinem Auto Auffälligkeiten fest. Er bemerkte, dass an seinem Fahrzeug, das im Geierweg geparkt war, das Türschloss ausgebaut worden war. Gegen 5 Uhr hatte die Alarmanlage des Fahrzeuges ausgelöst, woraufhin er seinen Wagen laut Polizeiangaben überprüft, aber noch nichts Auffälliges festgestellt hatte.

Hinweise und Beobachtungen rund um die Tatorte nimmt in allen Fällen das Polizeirevier Aalen unter Telefon (07361) 5240 entgegen.