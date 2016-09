Von Sattelzug abgedrängt

Ein 32-jähriger Autofahrer wurde nach eigenen Angaben von einem Sattelzug auf der A 7 abgedrängt. Der Wagen krachte in der Folge in die Mittelleitplanken. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

. Zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Aalen/Westhausen fuhr am Dienstagmittag ein BMW in die Mittelleitplanken. Am BMW entstand dabei laut Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von etwa 7000 Euro.

Der 32-jährige Fahrer des BMWs gab an, gegen zwölf Uhr einem unmittelbar vor ihm unvermittelt vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselnden Sattelzug ausgewichen zu sein. Der Sattelzug-Fahrer fuhr nach dem Unfall weiter.

Zeugen des Unfalls und des geschilderten Fahrmanövers werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Aalen unter Telefon (07361) 5800 in Verbindung zu setzen.