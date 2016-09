Wasseralfinger Sechziger auf Tour

Höhlenbesichtigung und „Kultur pur“ auf den Spuren von Balthasar Neumann standen auf dem Programm des Altersgenossenvereins 1956 Wasseralfingen. Unter der Leitung von Gertrud Schmächtig ging es mit dem Bus in die Fränkische Schweiz, in die Teufelshöhle nach Pottenstein. Dort sorgten majestätisch große und zart-feingliedrige Tropfsteingebilde für Bewunderung. Weiter ging die Fahrt an den Main nach Würzburg, wo die muntere Truppe die Residenz besichtigte. Am Mainufer kehrten die Altersgenossen ein, bei toller Stimmung und süffigem Franken-Wein kam schon Vorfreude auf auf den Ausflug „Sechzig plus“ im nächsten Jahr. (Foto: privat)



zurück © Schwäbische Post 28.09.2016 15:37