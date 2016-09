Musik und Tanz aus Irland

Freunde irischer Musik kamen in der Turn- und Festhalle Fachsenfeld auf ihre Kosten. Das neue Projekt von Gudrun Walther, Frontfrau bei Cara, und Jürgen Treyz brachte zwei außergewöhnliche Musiker zusammen: den Geiger Oisin Mac Diarmada aus Irland und die Tänzerin und Musikerin Samantha Harvey aus den USA. Im Quartett – hier Gudrun Walther und Oisin MacDiarmada an den Fiddles – präsentierten sie geballte Lebensfreude der grünen Insel. Da flogen die Funken zwischen den Geigern, Samantha Harveys Tanz zeigte die Energie der irischen Musik, die klare warme Stimme Gudrun Walthers zog die Zuhörer gewohnt humorvoll in ihren Bann.(Foto: hag)



