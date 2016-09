Brandstiftung: noch keine Spur

Ellwangen. Brandstifter hatten in der Nacht auf Samstag, 3. September, in der Peutingerstraße in Ellwangen dort gelagerte Bitumenbahnen angezündet. Das mörderisch heiße Feuer hatte dann auch noch zwei Autos zerstört und die Rollländen benachbarter Häuser beschädigt. Der Gesamtschaden war auf rund 50 000 Euro geschätzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung jetzt mitteilt, hat sie noch immer keine Spur, die zu den Tätern führten könnte. Wer Hinweise geben kann: Kripo Aalen, Tel. (07361) 5800, oder Polizei Ellwangen, Tel. (07961) 9300.



