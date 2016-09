EC-Karte gestohlen - Bargeld abgehoben

Einer Frau wurde während des Einkaufs in einem Supermarkt der Geldbeutel aus dem Rucksack gestohlen. Darin befand sich auch die EC-Karte, mit der der Täter an einem Geldautomat einen hohen Geldbetrag abhob.

. Während ihres Einkaufes am Mittwochmittag in einem Supermarkt in der Heinrich-Rieger-Straße wurde einer 81-jährigen Frau kurz vor 14 Uhr ihre rote Ledergeldbörse entwendet, die sie in ihrem Rucksack dabei hatte. Außer Bargeld erbeutete der Täter dabei auch die EC-Karte der alten Dame, mit der er gegen 14.15 Uhr laut Polizeibericht am Geldautomat der KSK-Hauptstelle 500 Euro abhob.

Hinweise zum Diebstahl und Beobachtungen am Geldautomaten bitte an das Polizeirevier Aalen unter Telefon (07361) 5240.