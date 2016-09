Fahrraddiebstahl an Aalener Schulen

. Zwischen 7.30 und 13 Uhr entwendete ein unbekannter Dieb am Mittwoch ein schwarz-rotes Mountainbike der Marke Centurion Backfire 100, das in diesem Zeitraum an einem Metallzaun vor dem Theodor-Heuss-Gymnasium angeschlossen war. Das Rad hat laut Angaben der Polizei einen Wert von rund 300 Euro. Auch ein am Fahrradparkplatz der Uhland-Realschule verschlossenes Mountainbike der Marke Bulls wurde zwischen 8.30 und 12.10 Uhr entwendet.

Hinweise auf den Täter und den Verbleib der Räder nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon (07361) 5240 entgegen.