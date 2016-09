TIPP Streuobst zu Most

In der Region können Apfelsammler ihr Gut zum Beispiel bei der Mosterei Seitz in Straßdorf oder im Getränkemarkt Auer in Schwäbisch Gmünd abgeben, weiß Martin Mager.

Die Anzahl der vorhandenen Streuobstwiesen nehme allmählich ab. „Felder und Wohngebiete erobern die Fläche der Bäume“, erklärt Mager. Es sei wichtig, die bestehenden Obstbäume zu schützen und neue Bäume anzupflanzen.

Einmal fachmännisch gepflanzt, könne ein Apfelbaum bis zu 120 Jahren alt werden. Wird er gut gepflegt, kann er seinem Besitzer jährlich eine reichhaltige Ernte bescheren, ergänzt Mager.



