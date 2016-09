Fahrzeuge zerkratzt

Ein unbekannter zerkratzte zwei Fahrzeuge, die in der Hermannstraße in Aalen abgestellt waren. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben konnen, sich zu melden.

. Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden von der Polizei geschätzt, den ein Unbekannter verursachte, als er zwei in der Hermannstraße abgestellte Fahrzeuge zerkratzte. Die Beschädigungen an einem Opel Meriva und einem Mercedes Benz entstanden in der Zeit zwischen Mittwochabend um 18.30 Uhr und Donnerstagnachmittag um 17 Uhr.

Hinweise auf den Täter erbittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon (07361) 5240.