Unfall mit zwei Verletzten in Rattstadt

Weil der Fahrer eines VW-Golf die Vorfahrt missachtet hat, kam es am frühen Freitagmorgen in der Rattstadter Hardtstraße zu einem Verkehrsunfall. Der VW-Fahrer wollte aus der Hirtenäckerstraße in Richtung Hardt abbiegen, übersah dabei jedoch einen Smart, der von Ellwangen aus die Hardtstraße befuhr. Dabei kam es zu einer Kollision bei der beide Autofahrer Verletzungen davontrugen. Die beiden Unfallbeteiligten wurden sofort in die Ellwanger Virngrundklinik gebracht. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Es entstand ein Sachschäden in Höhe von rund 10 000 Euro. (Text/Foto:Achim Klemm)



© Schwäbische Post 30.09.2016 12:01