VR-Bank Aalen feiert Richtfest für neue Hauptstelle

Aalen. Die VR-Bank Aalen hat mit zahlreichen Gästen Richtfest für ihre neue Hauptstelle gefeiert. Der fünfgeschossige Neubau entsteht an der Bahnhofstraße. Vorstandssprecher Hans-Peter Weber stellte eingangs die Planung des Bauvorhabens vor. Er erinnerte an den Architektur-Wettbewerb und an den Spatenstich. Ab Herbst 2017 soll die neue Hauptstelle Heimat für 130 Bankmitarbeiter sein. Im Erdgeschoss werden, neben der Kundenhalle, der Selbstbedienungsbereich, die Hauptkasse und die Immobilienabteilung untergebracht sein. in den einzelnen Stockwerken werden sich, so Weber, Beratungszimmer, Büro- und Arbeitsräume sowie offene Bereiche abwechseln. aki

