Zum Erntedankfest

Zum Jahr der Barmherzigkeit wurde als Motiv für den Früchteteppich in St. Mauritius, Westhausen, das Gleichnis vom „Barmherzigen Vater“ gewählt. Das Bild aus Körnern lehnt sich an ein Gemälde von Sieger Köder an. Nach dem Erntedank werden die Gaben an die Ellwanger Tafel übergeben. (Foto: privat)



zurück © Schwäbische Post 30.09.2016 16:41