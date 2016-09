Pfadfinder feiern Generationenwochenende

Der Förderverein der Aalener St.-Georgspfadfinder lud wieder seine Mitgliedsfamilien, Freunde und aktiven Mitglieder des Aalener Pfadfinderstammes Salvator am letzten Septemberwochenende auf eine Generationen umschließende Freizeit ein. Dieses Jahr ging es in die Fränkische Schweiz in das Pfadfinderhaus Lindersberg der DPSG Bamberg. Alle Altersklassen waren begeistert dabei, der jüngste der 38 Teilnehmer war 2 Jahre und der älteste 57 Jahre alt. Unter anderem besichtigten sie die Bing Höhle, eine der größten Tropfsteinhöhlen – nur mit Taschenlampenbeleuchtung. (Foto: privat)



