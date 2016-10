Zwei Siegerinnen

Ausgezeichnet: Beim Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks 2016 wurden zwei Auszubildende der Firma E.Heiter GmbH Stuckateur in Ebnat von der Handwerkskammer Ulm ausgezeichnet. Marina Kröhl (links) wurde zweiter Kammersieger in ihrem Ausbildungsberuf als Bürokauffrau. Marita Burr (rechts) wurde erste Kammersiegerin in ihrem Ausbildungsberuf als Bürokauffrau und wird sich im Oktober in Heilbronn um der Titel des Landessiegers bemühen. Beide wurden aufgrund ihrer guten Leistungen übernommen.

