Tätliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen Schaufenster und Auto beschädigt Zwei 16-Jährige gerieten im Bereich des Aalener Mercatura in Streit. Einer der beiden packte den anderen und warf ihn gegen ein Schaufenster und ein Auto. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Aalen. Rund 2000 Euro Sachschaden verursachte ein 16-Jähriger am Montagmittag. Kurz nach 13.30 Uhr war der Jugendliche mit einem gleichaltrigen Mitschüler im Bereich des Mercatura in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung packte der 16-Jährige seinen Kontrahenten an der Jacke und schleuderte ihn zunächst gegen eine Schaufensterscheibe und anschließend gegen ein am Bürgersteig geparktes Auto, das dadurch laut Polizeibericht an der Fahrertüre beschädigt wurde.

