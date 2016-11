Laborversuch endet mit Feuerwehreinsatz

Gebäude der Hochschule Aalen evakuiert

Mit zwölf Mann und drei Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Montagnachmittag zu einem vermeintlichen Brand in die Hochschule für Technik und Wirtschaft in der Beethovenstraße aus.