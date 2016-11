Tänzerinnen der Musikschule Essingen zeigen ihre Vielseitigkeit

Tanzen Beim Tanzabend in der Remshalle bewiesen 50 Tänzerinnen ihre Vielseitigkeit. Ob klassisches Ballett, Folkloretänze oder Modern Dance - die Tanzklassen der Musikschule Essingen haben für jeden Geschmack etwas im Programm. Unter der Leitung von Musikschullehrerin Zuzana Potas zeigten die Tänzerinnen im Alter zwischen 4 und 14 Jahren den aktuellen Stand ihrer Ausbildung. Das geisterte die über 300 Zuschauer in der Remshalle. Maria Beyeler moderierte. Die Bewirtung lag in den Händen des Vereins der Freunde und Förderer der Musikschule Essingen. Foto: privat

