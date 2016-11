Weihnachtliches für guten Zweck

Verkauf Der Aufwind Schülerhort hat in Zusammenarbeit mit dem Aufwindhof und dem Rotary Club Aalen-Heidenheim einen Weihnachtsverkauf organisiert. In der Fußgängerzone vor dem Spielzeug Wanner verkauften die Kinder des Vereins gemeinsam mit Organisatoren weihnachtliche Präsente. Die Kinder der Schülerhorts hatten beim Basteln der Präsente fleißig mitgeholfen, erzählt Aufwind-Mitglied Sandra Sauer. Der Erlös kommt dem Verein zugute. Trotz des frostigen Wetters kamen zahlreiche Kunden an den Stand. Die Organisatorin, Hortleiterin Mandy Menke, verriet den Trick: Die Kinder mischten sich unter die Stadtbummler und lockten sie an den Stand. Text/Foto: mk

