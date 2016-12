Handy gestohlen

. Auf dem Spritzenhausplatz gelangte ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr über die vermutlich unverschlossene Nebeneingangstüre eines Cafes in den Kellerraum, wo er aus einem Umkleideraum ein Handy entwendete. Nachdem er sich kurz in die Toilette eingeschlossen hatte, wurde er von einer Angestellten angesprochen. Der Täter flüchtete daraufhin über den Weihnachtsmarkt in die Innenstadt.

Die Polizei gab folgende Personenbeschreibung des Tatverdächtigen heraus: männlich, etwa 35 Jahre alt, sprach deutsch, trug eine dunkelblaue Jacke und hatte eine ungepflegte Erscheinung.