Schwäbisch Gmünd. Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwäbisch Gmünd ist glimpflicher verlaufen als zunächst befürchtet. Offensichtlich wurde in einer Wohnung ein Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Es kam zu starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd hat den Brand rasch gelöscht und lüftet die Wohnung. Über den Sachschaden ist noch nichts bekannt.