Lkw streift Frau und fährt davon Polizei bittet um Hinweise

Aalen. Eine Frau wurde am Donnerstag gegen 17.10 Uhr von einem Lkw so gestreift, dass sie stürzte. Laut Polizei war die 45-Jährige aus Richtung Westside-Gelände/Daimlerstraße kommend in Richtung Carl-Zeiss-Straße auf dem linksseitigen Gehweg unterwegs.

Beim Vorgehen an einer Grundstückseinfahrt auf Höhe der Spedition Brucker wurde die Frau von einem dort ausfahrenden Lkw gestreift und zu Fall gebracht, so die Polizei. Der Lkw-Fahrer setzte laut Polizeibericht danach seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Fahrer soll ein Mann gewesen sein, der Lkw einen blaufarbenen Aufbau gehabt haben. Da der Vorfall erst am nächsten Tag zur Anzeige gebracht wurde, sucht das Polizeirevier Aalen in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und zum Verursacher machen können: Tel.: (07361) 5240.

