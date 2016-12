Brand im Wertstoffhof Crailsheim

Crailsheim. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es am Samstag um 10.46 Uhr infolge eines technischen Defekts an einem Stromverteilerkasten in den Werkhallen des Wertstoffhofes zum Brandausbruch. Das teilt die Polizei mit. Durch das offene Feuer und der starken Hitzeentwicklung wurden die Werkhallen und der angrenzende Bürocontainer beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 20.000.- Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die FW Crailsheim war mit 6 Fahrzeugen und 42 Personen im Einsatz. Ein RTW wurde vorsorglich ebenfalls bereitgestellt.

