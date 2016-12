Alpenländische Weihnacht der Böhmerwald Stubenmusi in Aufhausen

Stubenmusi Bereits zum 20. Mal gab es in der gut besuchten St.-Nikolaus-Kirche in Aufhausen die Alpenländische Weihnacht der Böhmerwald Stubenmusi. Mit der Stubenmusi unter der Leitung von Josef Bauer spielten und sangen Burgl und Hardl Schmiedt, die Flötenkinder des Musikvereins Aufhausen unter der Leitung von Christa Burow, Lisa Huppenberger an der Harfe, die Kesseltaler Weisenbläser und die Alphornbläser aus Pfahlheim. Berthold Häußler las aus der Heiligen Nacht.Die Spenden des Benefizkonzertes in Höhe von 605 Euro wurden von der Organisatorin Helga Häußler an den Förderverein Startklar der Stauferschule Bopfingen zu Händen der Vorsitzenden Andrea Ziegler überreicht. Foto: privat

