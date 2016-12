Anhänger bricht aus und knallt gegen Leitplanke Wirtschaftlicher Totalschaden an zwei Autos Auf rund 8000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen entstand. Der Anhänger eines Autofahrers, auf dem ein weiteres Fahrzeug geladen war, brach aus und prallte gegen die Leitplanke.

Aalen. Kurz vor 5 Uhr befuhr ein 29-jähriger Autofahrer die B 29 zwischen Affalterried und Hüttlingen. Kurz nach der Auffahrt Affalterried brach der an dem Mercedes Benz angebrachte Anhänger, auf dem ein Fahrzeug transportiert wurde aus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortigen Leitplanken. Am Fahrzeug des 29-Jährigen und am aufgeladenen Opel Omega entstand laut Polizeibericht jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

