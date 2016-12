Weihnachtsmann randaliert vor Gaststätte Betrunkener in Ausnüchterungszelle Ein als Weihnachtsmann verkleideter 31-jähriger Mann hat am Montagmorgen um 5.25 Uhr vor einer Gaststätte in der Schulgasse in betrunkenem Zustand randaliert und auch Streit mit dem noch anwesenden Wirt gesucht.

Schwäbisch Hall. Bereits Stunden zuvor war der Mann in der Gaststätte anwesend und pöbelte Gäste an. Das berichtet die Polizei. Der Wirt verwies ihn aus der Gaststätte. Hierbei schlug der Betroffene den Wirt und beschädigte Gegenstände vor der Gaststätte. Noch vor dem Eintreffen der verständigten Polizei konnte er allerdings flüchten. Um 5.25 Uhr konnte der Mann, der immer noch als Weihnachtsmann verkleidet war, von der Polizei am Hafenmarkt angetroffen und zur Ausnüchterung auf die Dienststelle verbracht werden.

