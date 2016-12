Einbruch in Hüttlinger Wohnhaus

. Über die Terrassentüre drangen Einbrecher am Dienstag in ein Gebäude im Wohngebiet nördlich des Seitsberger Weges ein. In dem Einfamilienhaus durchsuchten die Täter sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Zwei Laptops sowie ein Schmuckkästchen wurden entwendet. Bei dem Einbruch, der zwischen 14 und 20.30 Uhr stattfand, wurde laut Polizei ein Sachschaden von rund 3000 Euro verursacht.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter Telefon (07361) 5240.