Rauchmelder löst Alarm aus Feuerwehr rückt mit starker Mannschaft aus Mit 23 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen rückte die Feuerwehr Ellwangen am Donnerstag kurz nach Mitternacht zu einem vermeintlichen Brand aus.

Ellwangen. Um 0.03 Uhr schlug der Rauchmelder eines Gebäudes in Schrezheim an. Schnell stellte sich laut Angaben der Polizei jedoch heraus, dass ein technischer Defekt an einer Pellet-Heizung den Alarm ausgelöst hatte. In den Kamin war Glut gelang, weshalb es zu der Rauchentwicklung gekommen war. Ein offenes Feuer entstand nicht; auch ein Sachschaden konnte nicht festgestellt werden.

