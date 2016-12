Der Kubus schält sich aus dem Ei

Innenstadt Zwei Giebel und ein Kubus: Langsam schält er sich aus dem Ei, der „Kubus am Markt“, das neue 25-Millionen-Euro-Kaufhaus am oberen Marktplatz beim Aalener Rathaus. Dennoch: Am Gebäude gibt es noch einiges zu tun, bevor es im dritten Quartal 2017 eröffnet wird. Foto: opo

