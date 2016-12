Geparktes Fahrzeug beschädigt Fahranfänger muss zur Blutabnahme Ein 18-jähriger Autofahrer beschädigte ein geparktes Auto und fuhr davon. Wenig später kehrte er zurück. Die Polizei nahm Alkoholgeruch bei dem Fahranfänger wahr.

Ellwangen. Ein 18-jähriger Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwochabend einen VW-Transporter, der in einer Garageneinfahrt im Hohen Garten geparkt war. Ein Zeuge beobachtete, wie der Unfallverursacher sofort nach der Kollision gegen 22.45 Uhr davon fuhr, aber rund 10 Minuten später wieder an den Unfallort zurückkehrte. Während der Unfallaufnahme nahm die Polizei bei dem Fahranfänger Alkoholgeruch wahr, weshalb bei ihm eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der von ihm verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro.

