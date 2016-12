„Kuhle Winterparty“ der Landjugend

In der Essinger Remshalle

Zum Jahresabschluss lädt die Landjugend Aalen-Essingen am heutigen Freitag zur coolen Winterparty in die Remshalle nach Essingen ein. Für das leibliche Wohl wird an der längsten Bar von Essingen gesorgt sein.