Meute schlägt auf zwei Jugendliche ein

Brüder wurden Freitagabend in Hüttlingen überfallen

Ein 18-Jähriger und sein 15-jähriger Bruder befanden sich am Freitag gegen 18.20 Uhr am Forum in Hüttlingen. Plötzlich rannten rund zehn Personen auf die Jugendlichen zu und schlugen auf die beiden ein. Der 18-Jährige stürzte zu Boden.

Die Angreifer traten dort weiter auf ihn ein. Die Täter flüchteten, bevor die Polizei am Tatort eintraf.

Der 18-Jährige und sein Bruder wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und mussten zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden.

Die Polizei in Aalen bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich zu melden, Tel. (07361) 524-0.