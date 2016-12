Bei Fahrstreifenwechsel zusammengestoßen Am Freitag auf der Stuttgarter Straße in Aalen

Aalen. 9000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag, gegen 17.38 Uhr in der Stuttgarter Straße in Aalen ereignet hat. Ein 45-jähriger Daimlerfahrer wollte laut Polizei von der linken auf die rechte Spur wechseln und übersah hierbei einen Porsche eines 55-Jährigen.

