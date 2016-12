Vorfahrt missachtet: Autos stoßen zusammen Am Freitag in der Dresdner Straße in Ellwangen

Ellwangen. Am Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr hat es in der Dresdner Straße in Ellwangen gekracht. Eine 60-jährige Opelfahrerin wollte links in die Berliner Straße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 57-jährigen Hyundaifahrers. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von 2500 Euro.

zurück © Schwäbische Post 31.12.2016 13:30