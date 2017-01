Ereignisse der Silvesternacht

Mädchen in Heubach verletzt, Grillhütte in Abtsgmünd abgebrannt, Schlägerei in Schwäbisch Gmünd

Ostalbkreis. Außer verschiedenen kleineren

Feuerwerksbränden im Ostalbkreis, bei denen in der Regel nur Hecken

und Sträucher in Brand gerieten und nur geringer Sachschaden

entstand, kam es in Heubach zu einem Unglücksfall, bei dem ein

7-jähriges Mädchen verletzt wurde. Kurz nach Mitternacht befand sich

die 7-jährige mit ihrer Familie in der Strutfeldstraße, als sie von

einem waagerecht fliegenden Feuerwerkskörper auf Bauchhöhe getroffen

wurde. Die Rakete geriet unter die Winterjacke und verursachte

oberflächliche Verbrennungen, die notärztlich versorgt werden

mussten. Die zu Hilfe eilende Mutter erlitt ebenfalls leichte

Verbrennungen.

Ebenfalls kurz nach Mitternacht fing in Schwäbisch Gmünd in der

Gemeindehausstraße vermutlich aufgrund eines Feuerwerkskörpers der

Unrat auf einem vermüllten Balkon einer Erdgeschosswohnung Feuer.

Durch die Hitzeentwicklung gab es im Glas der Balkontüre einen Riss.

In der Wohnung selbst entstand kein Schaden. Der Wohnungseigentümer

war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause.

Ebenfalls in Schwäbisch Gmünd, im Ortsteil Oberbettringen, kam es

gegen 00.45 Uhr in der Oderstraße zu einer größeren Schlägerei

zwischen rund 40 Beteiligten. Sieben Streifen waren nötig, um den

Streit zu befrieden. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Mehrere

Anzeigen wegen Körperverletzung wurden aufgenommen. Auch ein

Rettungswagen war im Einsatz.

Um die gleiche Zeit kam es doch noch zu einem Brand mit einem

größeren Sachschaden von rund 20 000 Euro im Ortsteil Straßdorf. Auch

hier waren Feuerwerkskörper ursächlich, die ein Anwohner nach dem

Abbrennen in eine Mülltonne warf. Das Feuer entstand zunächst

unbemerkt und wurde schließlich von der Feuerwehr selbst entdeckt,

als Einsatzkräfte von einem anderen Einsatzort abrückten. Bis weitere

Löschfahrzeuge an der Einsatzstelle eintreffen konnten, hatte das

Feuer bereits auf die Fassade der angrenzenden Firmenhalle

übergegriffen. Die Fassade konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden

und hierdurch noch schlimmeres verhindert werden.

Auch in Abtsgmünd kam es am Laubbach-Stausee zu einem Brand mit

einem Gesamtschaden von 30 000 Euro. Die Grillhütte des

Fischereivereins geriet vermutlich aufgrund von Feuerwerkskörpern in

Brand. In der Nacht fand dort von Vereinsmitgliedern eine

Silvesterparty statt. Die letzten Gäste verließen gegen 03.30 Uhr die

Örtlichkeit. Die Feuerwehr Abtsgmünd war mit drei Fahrzeugen und 20

Mann im Einsatz und hatte den Brand bis 07.40 Uhr gelöscht. Der

Polizeiposten Abtsgmünd führt die weiteren Ermittlungen zur

Brandursache.