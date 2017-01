Ellwangen begrüßt das neue Jahr farbig, glitzernd und lautstark

Silvesternacht Das neue Jahr begrüßten die Ellwanger mit Raketen, Böllern und jede Menge Systemfeuerwerk. In die klirrend kalte Nacht zeichneten sich Sternenregen, bunte Fontänen, farbige Kugelmuster, bis nach und nach vom Pulverdampf die Silhouette der Basilika und des Schlosses eingehüllt waren. Als gegen halb eins in der Nacht die Glocken der Basilika längst verklungen waren, leuchtete lediglich noch die Schönenbergkirche aus den Rauchschwaden in der sternenklaren Neujahrsnacht. Text/Foto: sab

zurück © Schwäbische Post 01.01.2017 16:40