Spende für die Bläserklasse

Spende „Ernas Glühweinparty“ ist eine Tradition der Autosattlerei Wiedmann: Freunde, Bekannte und Kunden trafen sich zu gratis Glühwein, Punsch und Ernas Feuertopf. Neu war in diesem Jahr ein weihnachtlicher Flohmarkt, mit organisiert von der Firma Elektro Rieder. Für Musik sorgte ein Ensemble des Musikvereins Essingen. Wie üblich konnten die Gäste eine Spende leisten, mit der Erna und Hans Wiedmann einen gemeinnützigen Zweck unterstützen. 800 Euro kamen zusammen, die von den Firmen Rieder und Wiedmann auf 1000 Euro aufgerundet wurden. Die Spende geht an die Bläserklasse des Musikvereins Essingen und wurde an Jugendleiter Christoph Hammer übergeben. Foto: privat

