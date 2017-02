Rollerfahrer schwer verletzt Unfall am Donnerstagabend zwischen Aalen und Unterkochen

Aalen. Schwere Verletzungen hat sich der Fahrer eines Motorrollers bei einem Unfall am Donnerstagabend zugezogen. Der 64 Jahre alte Mann fuhr mit seinem Zweirad gegen 18.45 Uhr von der Alten Heidenheimer Straße nach links in die Aalener Straße ein. Dabei übersah er einen von links kommenden in Richtung Aalen fahrenden Skoda. Der 64-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand laut Polizei Schaden von rund 3000 Euro.

