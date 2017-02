Brand in Buch

Die Polizei meldete am Freitagmittag den Brand eines Dachstuhls in einem Einfamilienhaus in Buch. Personen seien nicht im Haus, die Feuerwehr im Einsatz. Mittlerweile (Stand 14.30 Uhr) ist der Brand unter Kontrolle. Ersten Informationen zufolge soll es sich um einen Küchenbrand gehandelt haben, den die Feuerwehrleute aber schnell löschen konnten. Mehr Infos folgen.

