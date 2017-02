Klassenstufe 7 zu Besuch in der Stadtbibliothek

Im Rahmen der Bildungspartnerschaft zwischen der Stadtbibliothek Oberkochen und dem Ernst-Abbe-Gymnasium besuchten die siebten Klassen in den letzten beiden Januar-Wochen zusammen mit den Deutsch-Lehrkräften Timotheus Stock und Herr Steffen die Bücherei.Dort wurden den Schülern, nach einer kurzen Einführung und einem ausführlichen Rundgang, die verschiedenen Möglichkeiten der Recherche an den Regalen sowie am PC gezeigt. Anschließend wurde das Wissen an einer praktischen Recherche-Übung vertieft, die die Schüler auf ihre GFS-Arbeit („Gleichwertige Feststellung von Schülerarbeiten“-eine Art der Leistungsbeurteilung im Schulsystem von Baden-Württemberg) vorbereiten soll. Die GFS soll das selbständige Arbeiten, die Methoden- und die Medienkompetenz der Schüler fördern.Anja Cheswick zeigte den Schülern außerdem, worauf bei den bibliographischen Angaben zu achten ist und dass es oft sinnvoll ist, bei einem Thema „um die Ecke“ zu denken, wenn man sich auf Literatur-Suche begibt.Die Bildungskooperation EAG-Stadtbibliothek sieht mindestens einmal jährlich ein Besuch in diesem Bereich vor, der eine willkommene Ergänzung zum Schulstoff bietet und hilft, sich fächerbezogen optimal vorzubereiten.